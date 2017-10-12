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12октября
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Водовод к аэропорту и радиоцентру Благовещенска обновляют

Жители районов Благовещенска радиоцентр, аэропорта и ряда домов в селе Чигири много лет страдают из-за проблем с водоснабжением. В 2017 году впервые за 30 лет здесь начали замену труб.

Терпеть серьёзные коммунальные неудобства приходилось жителям посёлка аэропорта, радиоцентр и части домов в Чигирях Благовещенского района в течении нескольких лет. Только за прошлый год было 12 вызовов аварийной бригады. Решать проблему начали в конце лета 2017 года. В сентябре начались работы по замене водопровода. Было решено, стальные трубы заменить на пластиковые. Они более долговечные и неприхотливы. Износ старых составил уже почти 100 %.

«Между первым и вторым километрами Игнатьевского шоссе, и между 15-м и 16-м. Это участки самые аварийные. Ремонт не проводился с момента его ввода в эксплуатацию. Постоянные аварии, выезды аварийных бригад. В этом году были выделены средства из городского бюджета– 24 миллиона рублей на два участка», – рассказал помощник заместителя директора МУ «ГУКС» Евгений Донцов.

Эти затраты оправданы, теперь у жителей не будет перебоев с водоснабжением. На первом участке заменят 900 метров трубы, уже проложили 360. На втором работы еще не начались. Там предстоит уложить 1 000 метров. Ожидается, что они прослужат не меньше 30 лет.

В то же время, строительство водопровода не проходит гладко – прокладке труб мешают проблемы юридического характера. На пути водопровода много кабельных линий и постоянно требуются технические согласования. Но, всё это решаемо. Поэтому, закончить планируют до 15 ноября. Отставаний по срокам нет.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Наталья М.

    Наталья М.
    24 минуты назад

    Помощник заместителя директора, это заместитель заместителя или типа секретаря заместителя? Ни разу не слышала о такой должности.

  • Local

    Local
    6 минут назад

    Понятно. Месяц не будет ни еропорта, ни радио?

    А вообще, 35-летняя (только на моей памяти) благовещенская примета: если начали копать, то скоро зима.

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