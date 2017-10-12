Амурские экстремалы и воздухоплаватели попытались повторить редкий трюк

Благовещенские парашютисты вместе с воздухоплавателями решили выполнить экстремальный трюк – покачаться на качелях в небе. Для этого между двумя воздушными шарами натянули трос. Аттракцион смельчаки устроили на высоте 2 000 метров.

Для выполнения трюка в небе надули сразу два шара. Они поднимутся на 2 000 метров в небо, откуда опытные спортсмены совершили прыжок с парашютом.

«Здесь немного другие ощущения. Когда с самолета прыгаешь или с вертолета, ты сразу чувствуешь поток, который на тебя набегает. А на воздушном шаре ты проваливаешься в никуда», – объяснил нюансы прыжков Семен Вецкин.

В небе воздушные шары выстроились на расстоянии 60 метров друг от друга. Между ними трос. К каждой корзине прикрепили качели. Смельчакам предстоит покачаться на них в небе и затем совершить прыжок с парашютом. В качестве страховки только воздушное крыло за спиной. В остальном надежда на опыт и собственные силы. Подобный трюк амурчане позаимствовали у популярных блогеров ютьюба и решили также пощекотать себе нервы.

Среди амурчан на такой эксперимент отчаялся Виталий Капустин. За восемь лет 34-летний спортсмен успел совершить 375 прыжков. Прыгать с самолета теперь для него пустяки. Решил попробовать прокатиться на воздушных качелях.

Но, видимо, не в этот раз. Не удалось как следует натянуть трос. Расстояние между шарами сократилось до 20 метров. Они стали терять синхронность полета. Помешал ветер. В таких условиях прыжок невозможен.

Рисковать жизнью спортсмены не стали. И вместо задуманного трюка прыгнули с парашютом. Для одного из экстремалов это был подарок на День рождения.

«Планировал достаточно давно этот проект. Но, к сожалению, не получилось сегодня. Подгадали под день рождения. В воздухе ничего не дрожало. Потому что опыта уже хватает. После 100 прыжков страх уходит окончательно. На самом деле, страшно было второй-третий раз прыгать», – рассказал Сергей Федоров.

«Это было в первый раз – с шара, признался Виталий Капустин. – Круто, классно, необычно. Надо всегда пробовать что-нибудь новенькое. Потому что с самолета немного приелось. С шара было круто».

Хотя затея не удалась, спортсмены не отчаиваются. Они дождутся весны и попробуют вновь. Возможно, тогда план сработает, и благовещенцы тоже отметятся в интернете сумасшедшими трюками.