Амурского полицейского подозревают в получении взятки в размере 270 тысяч рублей

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Следователи подозревают инспектора ГИБДД из Амурской области в получении взятки в размере 270 тысяч рублей. Благовещенский городской суд принял решение о заключении под стражу полицейского и посредника, который предположительно передал ему эту сумму.

По версии следствия, с 1 по 14 июля 2017 года инспектор ДПС получил от руководителей организаций, занимающихся перевозкой нефтепродуктов, взятку в размере более 270 тысяч рублей. Эти деньги заплатили за то, чтобы сотрудник ГИБДД не составлял административный протокол о нарушении правил перевозки опасных грузов.

Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении 31-летнего местного жителя, который выступил посредником при передаче взятки, и руководителя организации, давшего взятку.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Амурской области, они также обеспечили оперативное сопровождение при задержании подозреваемых, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Полицейского и посредника суд заключил под стражу на два месяца. В отношении руководителя организации, давшего взятку, избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Как сообщили в областном управлении МВД, начальник управления назначил служебную проверку. Сотрудник полиции отстранён от исполнения служебных обязанностей. Если его вину докажут, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.