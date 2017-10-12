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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: пластический хирург Максим Пискун и заслуженная артистка РФ Любовью Руденко

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: пластический хирург Максим Пискун и заслуженная артистка РФ Любовью Руденко

12 октября утром в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает хирург клиники пластической хирургии и врачебной косметологии «Медлайн-премьер» Максим Пискун. С ним обсудят современную пластическую хирургию. Ведущие эфира Екатерина Кузьмина и Алексей Воскобойников узнают, что это – хирургия желаний или социально значимое явление.

В дневном эфире выйдет интервью Алексея Воскобойникова с участницей фестиваля «Амурская осень» заслуженной артисткой России Любовью Руденко. Ведущие дневного разворота – Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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