Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 3

Научно-практическую конференцию в Приамурье посвятили Святителю Иннокентию

Научно-практическую конференцию в Приамурье посвятили Святителю Иннокентию

Традиционная областная научно-практическая конференция «Новиковские чтения» началась в Амурском областном краеведческом музее. В этом году свои доклады ученые и краеведы посвятили одному из основателей Благовещенска – Святителю Иннокентию.

40-летию канонизации и 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова) в этом году посвящены множество мероприятий: и светских, и духовных. Поэтому в организации конференции совместно с музеем и Амурским отделением Русского исторического общества участие приняла и Благовещенская епархия.

Сотрудники музеев и библиотек, преподаватели вузов, представители епархии съехались из разных городов и районов. Подобная конференция, на которой обсуждались вопросы православия в Приамурье, впервые проводилась 20 лет назад. И сегодня участники рассматривают ее как очередной опыт сотрудничества научной общественности, краеведов и церкви.

«Мы постоянно говорим о том, что мы возрождаем православные традиции в Приамурье, но для того, чтобы их возрождать, нужно знать первоисточники. А за годы советского лихолетья было практически все уничтожено, и здесь церкви без помощи краеведов, без помощи ученых не обойтись», – сказал директор епархиального духовно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия Владимир Пушкарев.

В программе конференции, кроме пленарных заседаний, есть автобусная экскурсия «Благовещенск православный», а также посещение Троицкого мужского и Среднебельского женского строящихся монастырей и открытие выставки «Свет православия». На ней представлены более 30 работ известных амурских художников и скульпторов: Александра Тихомирова, Виктора Кузнецова, Александра Гассана, Николая Карнабеды и других. На картинах – образ Святителя Иннокентия, лики святых, разрушенные и строящиеся храмы, религиозные сюжеты.

Просмотров всего: 105

#жизнь #религия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Adolf

    Adolf
    10 минут назад

    как связаны наука и мракобесие?

  • nerro

    nerro
    9 минут назад

    Фантастическую

  • Di

    Di
    3 минуты назад

    А наука тут каким боком?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

«Заклятье. Наши дни», «Салют-7», «Сделано в Америке»: кинопремьеры недели
Общество 39

Благовещенцам предлагают пожениться в новогоднюю ночь
Общество 1

Приамурью предлагают выделить больше миллиона рублей на ремонт соцучреждений

вчера, 11:48
Общество 11

Благовещенские барберы бесплатно подстригли детей-сирот