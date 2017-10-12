Научно-практическую конференцию в Приамурье посвятили Святителю Иннокентию

Традиционная областная научно-практическая конференция «Новиковские чтения» началась в Амурском областном краеведческом музее. В этом году свои доклады ученые и краеведы посвятили одному из основателей Благовещенска – Святителю Иннокентию.

40-летию канонизации и 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова) в этом году посвящены множество мероприятий: и светских, и духовных. Поэтому в организации конференции совместно с музеем и Амурским отделением Русского исторического общества участие приняла и Благовещенская епархия.

Сотрудники музеев и библиотек, преподаватели вузов, представители епархии съехались из разных городов и районов. Подобная конференция, на которой обсуждались вопросы православия в Приамурье, впервые проводилась 20 лет назад. И сегодня участники рассматривают ее как очередной опыт сотрудничества научной общественности, краеведов и церкви.

«Мы постоянно говорим о том, что мы возрождаем православные традиции в Приамурье, но для того, чтобы их возрождать, нужно знать первоисточники. А за годы советского лихолетья было практически все уничтожено, и здесь церкви без помощи краеведов, без помощи ученых не обойтись», – сказал директор епархиального духовно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия Владимир Пушкарев.

В программе конференции, кроме пленарных заседаний, есть автобусная экскурсия «Благовещенск православный», а также посещение Троицкого мужского и Среднебельского женского строящихся монастырей и открытие выставки «Свет православия». На ней представлены более 30 работ известных амурских художников и скульпторов: Александра Тихомирова, Виктора Кузнецова, Александра Гассана, Николая Карнабеды и других. На картинах – образ Святителя Иннокентия, лики святых, разрушенные и строящиеся храмы, религиозные сюжеты.