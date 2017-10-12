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12октября
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Десять иностранцев в Благовещенске торжественно приняли присягу гражданина РФ

Десять иностранцев в Благовещенске торжественно приняли присягу гражданина РФ

В Благовещенске 12 октября состоялась торжественная церемония принятия присяги гражданина Российской Федерации. Клятву на верность России принесли 10 человек. Все они в разное время прибыли в Приамурье из стран бывшего СССР.

Торжественная церемония состоялась в зале амурского управления по вопросам миграции УМВД России. В соответствии с текстом присяги присутствующие поклялись соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина России на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны, быть верными России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Как только принимающие присягу поставили под её текстом свою подпись, вступило в силу решение о приёме гражданства. В ближайшее время новоиспеченным россиянам будет вручён основной документ – паспорт гражданина Российской Федерации.

С 1 сентября 2017 года процедура принесения присяги при вступлении в гражданство Российской Федерации является обязательной. От неё освобождаются только лица, не достигшие 18-летнего возраста, а также недееспособные граждане. Нежелание пройти церемонию является основанием для отказа в предоставлении гражданства.

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#закон

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • 55

    55
    57 минут назад

    Уголовную ответственность не забыли ввести за нарушение присяги?

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    29 минут назад

    У сотрудника необычная форма: с погонами, но без пуговиц (одевать через голову или застёжка на спине?), да с шейным платком красного цвета.

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