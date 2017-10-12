На благовещенской сцене ожили песни Муслима Магомаева

В Благовещенске с программой песен Муслима Магомаева выступил певец Давид Гвинианидзе. Этот концерт на сцене ОКЦ и всё турне он посвятил 75-летнему юбилею знаменитого советского исполнителя.

«Мы должны были встретиться на концерте, посвящённом Екатеринбургской епархии, он проходил в концертном зале "Космос" в Екатеринбурге. Но он не прилетел, хотя я смог познакомиться с Валентиной Толкуновой, Марией Биешу и многими звездами оперы и эстрадной сцены», – рассказал Давид Гвинианидзе.

С новым проектом он объехал не только Россию и союзные республики, но и дальнее зарубежье. На каждом концерте певец преподносил публике сюрпризы. В Благовещенске одну из песен – «В нежданный час» – Давид Гвинианидзе исполнил вместе с вокалистками благовещенской студии «Созвучие». Всего за неделю они подготовились по видеозаписям.

«Мы это всё прослушали, посмотрели, как он шикарно поет, как движется на сцене. Подхватили, прорепетировали, и покажем», – рассказала участница «Созвучия» Лейсан Моисеенко.

Первое отделение в концерте посвящалось песням, которые исполнял Муслим Магомаев. Второе – его основному композитору Арно Бабаджаняну. Советскому поколению этот концерт напомнил о молодости.

«Я всё равно закрываю глаза и вижу Магомаева, – призналась зрительница Татьяна Крикун. – С другой стороны, мне нравится исполнитель. Расчувствовалась. И даже всплакнула!».

Между тем у Давида Гвинианидзе есть еще одна программа, посвященная творчеству Муслима Магомаева – «Три баритона». Возможно, в скором времени ее покажут и в Благовещенске.