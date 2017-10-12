Новые банкноты с космодромом Восточный поступают в оборот

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Поступать банкноты в обращение будут поэтапно, так как их разработка идет в строгой секретности. «Это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам», — объяснила Набиуллина.

При этом глава Центробанка России отметила, что введение в оборот новых банкнот не повлияет на инфляцию в РФ, которая уже ниже 4 %. Но число купюр в 100 и 1 000 рублей может сократиться.

«Когда мы приняли решение выпускать купюры, мы как раз исходили из того, что мы переходим в систему с низкой инфляцией. Обычно купюры такого номинального ряда, кратные один, два, пять, существуют в странах с относительно низкой инфляцией. На самом деле, так и произошло: у нас инфляция, вы видите, снизилась — уже ниже 4 %», – сказала Набиуллина на презентации новых купюр.

И подтвердила: «Да, использование купюр других номиналов будет сокращаться. На наш взгляд, скорее, будет сокращаться использование номиналов 100 рублей и 1 000 рублей, но это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми. Мы специально сами не принимаем решение сократить выпуск в оборот тот или иной номинал, мы смотрим, как люди пользуются этим».

Кроме того, Эливира Набиуллина рассказала, что Банк России в 2018 году выпустит памятные сторублевые монеты с символами городов-финалистов конкурса на изображения для банкнот в 200 и 2 000 рублей. Их тираж составит 100 штук, а изготовят монеты из серебра 925 пробы, пишет МИР24.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2 000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч номинантов. Это были достопримечательности из более чем 1 100 российских городов. В последнем этапе конкурса проходило всероссийское голосование. По его итогам и определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.