В Благовещенске легковушку отбросило на газон после столкновения с внедорожником

В Благовещенске около 16 часов произошло ДТП в районе перекрестка Горького – Кузнечная. Участниками аварии стали Nissan Safari и Toyota Corolla. От сильного удара «тойоту» выбросило на газон.

По информации ИА «Сканер», Nissan Safari двигался в прямом направлении по улице Горького от Театральной. Toyota Corolla ехала прямо по Кузнечной от Октябрьской.

Со слов очевидцев, «тойота» выехала на перекресток на красный свет. В результате произошло столкновение. Удар получился жестким. «Тойоту» откинуло на газон.

Водитель «сафари» не пострадал, а девушка-водитель «короллы» получила травмы. На месте работала скорая помощь.