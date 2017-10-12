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12октября
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В Благовещенске легковушку отбросило на газон после столкновения с внедорожником

В Благовещенске легковушку отбросило на газон после столкновения с внедорожником

В Благовещенске около 16 часов произошло ДТП в районе перекрестка Горького – Кузнечная. Участниками аварии стали Nissan Safari и Toyota Corolla. От сильного удара «тойоту» выбросило на газон.

По информации ИА «Сканер», Nissan Safari двигался в прямом направлении по улице Горького от Театральной. Toyota Corolla ехала прямо по Кузнечной от Октябрьской.

Со слов очевидцев, «тойота» выехала на перекресток на красный свет. В результате произошло столкновение. Удар получился жестким. «Тойоту» откинуло на газон.

Водитель «сафари» не пострадал, а девушка-водитель «короллы» получила травмы. На месте работала скорая помощь.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    1 час назад

    Чет вообще описание произошедшего на соответствует характеру повреждений. Либо Королла ехала задом.

  • Дарья

    Дарья
    1 час назад

    точно.

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    сафари тоже скособочился, хоть и джип...

  • ЮрГа

    ЮрГа
    52 минуты назад

    все таки, судя по фото, по Горького ехала "королла", а по Кузнечной сафарь...

  • matushka

    matushka
    48 минут назад

    Нет фото левой стороны тойоты, с правой стороны -это ограждение. Меньше надо летать на красный. Видела однажды в микрорайоне, женщина с ребёнком на минивене, летела на красный...

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