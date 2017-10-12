Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:49 3

В Благовещенске заработал новый светофор

В Благовещенске заработал новый светофор
Фото: admblag.ru

В четверг, 12 октября, в Благовещенске на пересечении улиц Октябрьской и Островского заработал новый светофор. Новый электронный регулировщик установили в рамках дорожной кампании 2017 года.

В 2017 году в Благовещенске были также установлены светофоры на пересечениях улиц Амурской и Артиллерийской, Красноармейской и Театральной, Чайковского и Заводской, по улице Кантемирова в районе школы № 13 и на улице Зеленой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 788

#ЖКХ #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Neverhood

    Neverhood
    46 минут назад

    А где светофор Амурская/Политехническая?

  • Myxira

    Myxira
    36 минут назад

    Хорошая новость, в этом месте светофор был крайне необходим.

  • Питерский

    Питерский
    21 минута назад

    Согласен.Движение По Островского было никакое и постоянные ДТП

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

В Благовещенске легковушку отбросило на газон после столкновения с внедорожником
Общество

Аэропорт Благовещенска подал в суд на авиакомпанию «ИрАэро»

сегодня, 15:51
Происшествия 13

Экстренная посадка самолета в Благовещенске прошла благополучно
Происшествия 3

В благовещенском аэропорту происходит экстренная посадка самолета