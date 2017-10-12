В Благовещенске заработал новый светофор

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В четверг, 12 октября, в Благовещенске на пересечении улиц Октябрьской и Островского заработал новый светофор. Новый электронный регулировщик установили в рамках дорожной кампании 2017 года.

В 2017 году в Благовещенске были также установлены светофоры на пересечениях улиц Амурской и Артиллерийской, Красноармейской и Театральной, Чайковского и Заводской, по улице Кантемирова в районе школы № 13 и на улице Зеленой, сообщает пресс-служба городской администрации.