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12октября
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сегодня, 16:47 9

Благовещенцы обнаружили в завязанном мешке живого спаниеля (видео)

Благовещенцы обнаружили в завязанном мешке живого спаниеля (видео)

Жители Благовещенска обнаружили живую собаку в мешке. Завязанный мешок с животным лежал на обочине. Внутри оказалась взрослая собака породы спаниель. Она была с ошейником и купированным хвостом.

Со слов горожанки, ее супруг 12 октября проезжал в районе молокозавода на автомобиле, когда увидел шевелящийся мешок недалеко от дороги возле теплотрассы.

«Они остановились, открыли мешок, а там собачка, девочка. Попытались ее поймать, но она не давалась. Видно, что животное было в шоке от происходящего. Она, наверное, там долго сидела, потому что раза четыре в туалет сходила. И голодная очень. Прямо у людей еду выискивала», – рассказала благовещенка.

От пережитого шока собака в конце концов убежала. Поймать ее пока не удалось.

Просмотров всего: 1436

#животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Дрын

    Дрын
    2 часа назад

    Ой, что сейчас начнется!!! Сколько проклятий будет!!!

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    2 часа назад

    Дрыну.

    А ты считаешь это в порядке вещей?

  • Дрын

    Дрын
    2 часа назад

    СМЫЧь

    Дрыну. А ты считаешь это в порядке вещей?



    Меня возмущает двуличие собачатников!



  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    ДрынУ.

    Чистейшей души человек. Одноликий Дрын

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    Видимо тот кто пихал собаку и выкинул совсем 8 го вида человек

  • Local

    Local
    1 час назад

    Дрын

    СМЫЧь

    Дрыну. А ты считаешь это в порядке вещей?



    Меня возмущает двуличие собачатников!



    Я кошатник.

    Но я задам резонный вопрос: нахера? Сложно было открыть 2гис, потратить 2 рубля на звонок и пристроить цобачку?

  • paravis

    paravis
    56 минут назад

    Может быть корейский (китайский) след.

  • Бум

    Бум
    44 минуты назад

    Уроды

  • гусеница

    гусеница
    4 минуты назад

    Жалко, что убежала.....

    С уважением

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