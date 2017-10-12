Благовещенцы обнаружили в завязанном мешке живого спаниеля (видео)

Жители Благовещенска обнаружили живую собаку в мешке. Завязанный мешок с животным лежал на обочине. Внутри оказалась взрослая собака породы спаниель. Она была с ошейником и купированным хвостом.

Со слов горожанки, ее супруг 12 октября проезжал в районе молокозавода на автомобиле, когда увидел шевелящийся мешок недалеко от дороги возле теплотрассы.

«Они остановились, открыли мешок, а там собачка, девочка. Попытались ее поймать, но она не давалась. Видно, что животное было в шоке от происходящего. Она, наверное, там долго сидела, потому что раза четыре в туалет сходила. И голодная очень. Прямо у людей еду выискивала», – рассказала благовещенка.

От пережитого шока собака в конце концов убежала. Поймать ее пока не удалось.