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12октября
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сегодня, 16:23 0

В амурских регионах Дальнего Востока военные учатся обороняться от противника

В амурских регионах Дальнего Востока военные учатся обороняться от противника
Фото: vedomosti-ua.com

Около двух тысяч военных в амурских регионах Дальнего Востока – Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области – учатся обороняться от потенциального противника. В учениях задействуют 300 единиц различной военной техники.

Крупные учения в общевойсковой армии Восточного военного округа проходят с выводом всех командных пунктов на полигоны. Офицеры управлений и штабов в сложной и быстроменяющейся обстановке на практике продемонстрируют навыки по управлению подчиненными в ходе маневренной оборонительной операции. Им предстоит организовывать взаимодействия между подразделениями родов войск при отражении атак подразделений «противника».

Мотострелковые подразделения, усиленные танками и артиллерией выполнят рейдовые и разведывательно-поисковые действия, а также проведут контрольные боевые стрельбы. В учении задействованы новейшие средства связи, обеспечивающие высокоскоростную защищенную видеоконференцсвязь, в том числе через каналы космической спутниковой связи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #учения

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