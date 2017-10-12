В амурских регионах Дальнего Востока военные учатся обороняться от противника

Фото: vedomosti-ua.com

Около двух тысяч военных в амурских регионах Дальнего Востока – Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области – учатся обороняться от потенциального противника. В учениях задействуют 300 единиц различной военной техники.

Крупные учения в общевойсковой армии Восточного военного округа проходят с выводом всех командных пунктов на полигоны. Офицеры управлений и штабов в сложной и быстроменяющейся обстановке на практике продемонстрируют навыки по управлению подчиненными в ходе маневренной оборонительной операции. Им предстоит организовывать взаимодействия между подразделениями родов войск при отражении атак подразделений «противника».

Мотострелковые подразделения, усиленные танками и артиллерией выполнят рейдовые и разведывательно-поисковые действия, а также проведут контрольные боевые стрельбы. В учении задействованы новейшие средства связи, обеспечивающие высокоскоростную защищенную видеоконференцсвязь, в том числе через каналы космической спутниковой связи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.