В Приамурье нашли преступницу, которая несколько лет назад убила знакомую

В Амурской области сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство, совершенное несколько лет назад. Останки девушки нашли еще в 2015 году. Но выйти на убийцу не получалось.

Как сообщает амурское управление МВД, в сентябре 2015 года в лесном массиве в районе поселка Широкий, входящего в городской округ Райчихинска, обнаружили скелетированные останки человека. Следователи возбудили уголовное дело. В результате генотипоскопической экспертизы было установлено, что останки принадлежат жительнице посёлка 1995 года рождения. Девушка числилась в розыске как без вести пропавшая с 2014 года.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области установили, что к смерти амурчанки может быть причастна её знакомая 1998 года рождения.

В амурском следственном управлении пояснили, что производство по уголовному делу несколько раз приостанавливалось и возобновлялось, однако найти убийцу не получалось. Но в ходе взаимодействия сотрудников отдела криминалистики, следственного отдела Райчихинска, амурского следственного управления с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Амурской области, была установлена личность амурчанки, совершившей преступление.

9 октября 2017 года предварительное следствие по уголовному делу возобновилось. Допрошенная в качестве подозреваемой призналась в совершенном убийстве. На допросе она рассказала, что убийство совершила из-за личных неприязненных отношений. Она отправилась на встречу с потерпевшей, взяв с собой кастет для защиты, – думала, что знакомая придет с подругами. В ходе выяснения отношений с потерпевшей она один раз ударила ее кастетом по голове, после чего взяла деревянную палку и нанесла еще один удар по голове. После того как потерпевшая потеряла сознание, преступница скрылась.

Свои показания подозреваемая подтвердила на месте преступления. По ходатайству следователя суд в отношении нее избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.