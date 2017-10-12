Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:24 3

В Приамурье нашли преступницу, которая несколько лет назад убила знакомую

В Приамурье нашли преступницу, которая несколько лет назад убила знакомую

В Амурской области сотрудники уголовного розыска раскрыли убийство, совершенное несколько лет назад. Останки девушки нашли еще в 2015 году. Но выйти на убийцу не получалось.

Как сообщает амурское управление МВД, в сентябре 2015 года в лесном массиве в районе поселка Широкий, входящего в городской округ Райчихинска, обнаружили скелетированные останки человека. Следователи возбудили уголовное дело. В результате генотипоскопической экспертизы было установлено, что останки принадлежат жительнице посёлка 1995 года рождения. Девушка числилась в розыске как без вести пропавшая с 2014 года.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области установили, что к смерти амурчанки может быть причастна её знакомая 1998 года рождения.

В амурском следственном управлении пояснили, что производство по уголовному делу несколько раз приостанавливалось и возобновлялось, однако найти убийцу не получалось. Но в ходе взаимодействия сотрудников отдела криминалистики, следственного отдела Райчихинска, амурского следственного управления с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Амурской области, была установлена личность амурчанки, совершившей преступление.

9 октября 2017 года предварительное следствие по уголовному делу возобновилось. Допрошенная в качестве подозреваемой призналась в совершенном убийстве. На допросе она рассказала, что убийство совершила из-за личных неприязненных отношений. Она отправилась на встречу с потерпевшей, взяв с собой кастет для защиты, – думала, что знакомая придет с подругами. В ходе выяснения отношений с потерпевшей она один раз ударила ее кастетом по голове, после чего взяла деревянную палку и нанесла еще один удар по голове. После того как потерпевшая потеряла сознание, преступница скрылась.

Свои показания подозреваемая подтвердила на месте преступления. По ходатайству следователя суд в отношении нее избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров всего: 2215

#криминал #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • dikan

    dikan
    3 часа назад

    Мдя, сколько не бегай, а все равно найдут.

    Новость- хорошее напоминание об этом "мудрецам" надеющимся что правосудие их не настигнет.

  • демиург13

    демиург13
    2 часа назад

    ВОУ! Райчихинск это не только кузница кадров оказывается!

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    домашний арест? что там с СК?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Амурского полицейского подозревают в получении взятки в размере 270 тысяч рублей
Общество 5

В Благовещенске легковушку отбросило на газон после столкновения с внедорожником
Происшествия 8

Благовещенцы обнаружили в завязанном мешке живого спаниеля (видео)
Происшествия

Пожарные Свободного всю ночь тушили старый барак