Амурские спортсмены привезли 11 медалей с международного фестиваля «Пара–Арт»

Пять амурских спортсменов с ограниченными возможностями приняли участие в VII международном фестивале культуры и спорта «Пара–Арт». Там они завоевали 11 медалей, в том числе три золотые.

Фестиваль проходил в Сочи с 27 сентября по 4 октября. Спортсмены жили и выступали на олимпийских объектах. Всего за победу боролись около 200 спортсменов из 20 регионов. Кроме россиян, в соревнованиях участвовали спортсмены из Белоруссии и Казахстана.

Председатель Амурской областной общественной организации инвалидов «Преодоление» Марина Гайдай завоевала пять медалей. Она стала первой в настольном теннисе и дартсе. Завоевала серебро по тайм-спринту (ориентированию) и биатлону, а также бронзу – по классическому ориентированию.

Три медали в общую копилку амурской команды положил Юрий Косяков. Он завоевал победу в настольном теннисе и стал третьим в состязаниях по классическому ориентированию и тайм-спринту. Александр Чмелев занял второе место в настольном теннисе, Артем Пархоцик, который впервые участвовал в подобных соревнованиях, – третье место в спортивном ориентировании, Олег Пономарев – третье место в настольном теннисе.

Марина Гайдай рассказала, что участники фестиваля встречались с паралимпийцами, для них проводились мастер-классы. Кроме того, амурчане приняли участие в международном полумарафоне на 21 километр.

Спортсмены из Приамурья не первый раз принимают участие в «Пара–Арте». В этом году они нашли средства на поездку благодаря выигранному гранту и помощи губернатора Амурской области.