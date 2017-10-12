Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:51 1

Амурские спортсмены привезли 11 медалей с международного фестиваля «Пара–Арт»

Амурские спортсмены привезли 11 медалей с международного фестиваля «Пара–Арт»

Пять амурских спортсменов с ограниченными возможностями приняли участие в VII международном фестивале культуры и спорта «Пара–Арт». Там они завоевали 11 медалей, в том числе три золотые.

Фестиваль проходил в Сочи с 27 сентября по 4 октября. Спортсмены жили и выступали на олимпийских объектах. Всего за победу боролись около 200 спортсменов из 20 регионов. Кроме россиян, в соревнованиях участвовали спортсмены из Белоруссии и Казахстана.

Председатель Амурской областной общественной организации инвалидов «Преодоление» Марина Гайдай завоевала пять медалей. Она стала первой в настольном теннисе и дартсе. Завоевала серебро по тайм-спринту (ориентированию) и биатлону, а также бронзу – по классическому ориентированию.

Три медали в общую копилку амурской команды положил Юрий Косяков. Он завоевал победу в настольном теннисе и стал третьим в состязаниях по классическому ориентированию и тайм-спринту. Александр Чмелев занял второе место в настольном теннисе, Артем Пархоцик, который впервые участвовал в подобных соревнованиях, – третье место в спортивном ориентировании, Олег Пономарев – третье место в настольном теннисе.

Марина Гайдай рассказала, что участники фестиваля встречались с паралимпийцами, для них проводились мастер-классы. Кроме того, амурчане приняли участие в международном полумарафоне на 21 километр.

Спортсмены из Приамурья не первый раз принимают участие в «Пара–Арте». В этом году они нашли средства на поездку благодаря выигранному гранту и помощи губернатора Амурской области.

Просмотров всего: 138

#спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Молодцы, принимайте поздравления!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Спорт 2

Свободненские юные хоккеисты прошли в финал турнира «Добрый лед»
Спорт 18

В Первомайском парке до велодорожки появится лыжня
Спорт 9

Звезда NBA Андре Миллер приехал на открытие нового баскетбольного зала в Благовещенске
Спорт 3

Осенняя легкоатлетическая эстафета собрала в Благовещенске 640 участников (фото)