Аэропорт Благовещенска подал в суд на авиакомпанию «ИрАэро»

Благовещенский аэропорт обратился в Арбитражный суд Амурской области с требованием взыскать задолженность с авиакомпании «ИрАэро». Она задолжала аэропорту почти миллион рублей. Этот долг накопился за месяц.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда, договор на аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов между благовещенским аэропортом и авиакомпанией «ИраАэро» был заключен в 2009 году. В 2017 году у перевозчика образовалась задолженность. С 1 по 31 июля компания перестала платить за обслуживание. Сумма долга составила 980 889 рублей.

В итоге руководство аэропорта обратилось в Арбитражный суд Амурской области с требованием о взыскании с общества задолженности по договору. Предварительное судебное разбирательство по делу назначено на 31 октября 2017 года.