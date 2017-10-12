Пожарные Свободного всю ночь тушили старый барак

Сообщение о пожаре поступило в 22:26. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы Свободненского пожарно-спасательного гарнизона в составе семи человек и трёх единиц техники. На момент прибытия пожарных строение горело открытым пламенем по всей площади.

Открытое горение ликвидировали в течение 10 минут. Oднaкo пoжapным пpишлocь бopoтьcя c oгнём вcю нoчь – пpимepнo дo 6 yтpa 12 октября

В результате пожара строение уничтожено огнём. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.