Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:44 0

В Приамурье молодым врачам выплатили по миллиону рублей

В Приамурье молодым врачам выплатили по миллиону рублей
Фото: 2017god.com

Молодые врачи, заключившие в этом году договоры по программе «Земский доктор» с министерством здравоохранения Амурской области и выехавшие работать в сельскую местность, получили по одному миллиону рублей. Деньги им дали в качестве единовременных компенсационных выплат.

В 2017 году таких договоров было заключено 34. По пять молодых специалистов отправились в медицинские организации Серышевского, Тамбовского и Ивановского районов, по четыре – в Магдагачинский и Октябрьский районы, по три – в Константиновский и Бурейский. Земскими докторами также пополнились медицинские организации Благовещенского, Зейского, Свободненского и Архаринского районов.

За время действия программы «Земский доктор» с 2012 по 2017 год с министерством здравоохранения Амурской области заключено всего 272 договора с врачами, переехавшими работать в сельскую местность, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 197

#здоровье #областная власть

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Амурский фонд выиграл президентский грант на гидрореабилитацию детей-инвалидов
Общество 1

Приамурью предлагают выделить больше миллиона рублей на ремонт соцучреждений

вчера, 11:48
Общество

В Ивановском районе вручили тысячное свидетельство на дальневосточный гектар

10 октября, 18:05
Общество 42

В ноябре депутаты заксобрания обсудят первые выплаты обманутым дольщикам