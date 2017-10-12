В Приамурье молодым врачам выплатили по миллиону рублей

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Молодые врачи, заключившие в этом году договоры по программе «Земский доктор» с министерством здравоохранения Амурской области и выехавшие работать в сельскую местность, получили по одному миллиону рублей. Деньги им дали в качестве единовременных компенсационных выплат.

В 2017 году таких договоров было заключено 34. По пять молодых специалистов отправились в медицинские организации Серышевского, Тамбовского и Ивановского районов, по четыре – в Магдагачинский и Октябрьский районы, по три – в Константиновский и Бурейский. Земскими докторами также пополнились медицинские организации Благовещенского, Зейского, Свободненского и Архаринского районов.

За время действия программы «Земский доктор» с 2012 по 2017 год с министерством здравоохранения Амурской области заключено всего 272 договора с врачами, переехавшими работать в сельскую местность, сообщает областное правительство.