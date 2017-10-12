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12октября
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сегодня, 14:38 4

В соцсетях амурчан пугают, что Сбербанк блокирует счета

В соцсетях амурчан пугают, что Сбербанк блокирует счета
Фото: delfi.lt

В соцсетях и мессенджерах среди амурчан распространяется информация о том, что в Сбербанке начали блокировать карты клиентов, на которые приходят денежные переводы, не подтвержденные документами. В самом банке пояснили, что происходит не блокировка счетов, а ограничение дистанционного обслуживания.

В российском сегменте Интернета «письма с предупреждениями» рассылают уже несколько дней. В них пишут, что ограничения ввели с понедельника. Информация дошла и до Амурской области.

В одном из писем пишут: «По всем городам РФ идут проверки счетов в Сбербанке. Причем звонят не тому, кому приходят оплаты, а тем, кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, то вашу карту блокируют. И карту того, кто переводил тоже. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук».

В Сбербанке Благовещенска редакции передали официальный ответ. Согласно ему, банк не блокирует счета клиентов, но может ограничить дистанционное обслуживание счета или отказать в совершении операции. Это может произойти, если экономический смысл операции неясен.

«Банки обязаны проводить анализ операций, совершаемых клиентами, по критериям, которые устанавливаются Банком России, – сообщается в ответе. – Информация об отказах аккумулируется регулятором в едином списке и доводится до сведения всех кредитных организаций».

Такую информацию могут принять во внимание и другие банки, когда будут проводить оценку деятельности клиента по счету.

«В этой связи мы рекомендуем клиентам сотрудничать с банком по возникающим вопросам и возвращаться с пояснениями и документами в банк. В Сбербанке анализ по каждой ситуации проводится индивидуально», – рекомендуют в кредитном учреждении.

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#происшествия #экономика

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    26 минут назад

    жуть!!!

  • marcepan

    marcepan
    20 минут назад

    пора слоган Сбербанку взять: любой геморрой за ваши деньги.

  • •••pajzii

    •••pajzii
    18 минут назад

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    7 минут назад

    Всмысле? Теперь надо бегать в Сбербанк и сообщать за что именно мне перевели 1000 рублей?

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