В соцсетях амурчан пугают, что Сбербанк блокирует счета

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В соцсетях и мессенджерах среди амурчан распространяется информация о том, что в Сбербанке начали блокировать карты клиентов, на которые приходят денежные переводы, не подтвержденные документами. В самом банке пояснили, что происходит не блокировка счетов, а ограничение дистанционного обслуживания.

В российском сегменте Интернета «письма с предупреждениями» рассылают уже несколько дней. В них пишут, что ограничения ввели с понедельника. Информация дошла и до Амурской области.

В одном из писем пишут: «По всем городам РФ идут проверки счетов в Сбербанке. Причем звонят не тому, кому приходят оплаты, а тем, кто вам переводит. Если кто-то скажет, что деньги перевёл за услугу, то вашу карту блокируют. И карту того, кто переводил тоже. Проверка по всем городам очень мощная. Инфо из первых рук».

В Сбербанке Благовещенска редакции передали официальный ответ. Согласно ему, банк не блокирует счета клиентов, но может ограничить дистанционное обслуживание счета или отказать в совершении операции. Это может произойти, если экономический смысл операции неясен.

«Банки обязаны проводить анализ операций, совершаемых клиентами, по критериям, которые устанавливаются Банком России, – сообщается в ответе. – Информация об отказах аккумулируется регулятором в едином списке и доводится до сведения всех кредитных организаций».

Такую информацию могут принять во внимание и другие банки, когда будут проводить оценку деятельности клиента по счету.

«В этой связи мы рекомендуем клиентам сотрудничать с банком по возникающим вопросам и возвращаться с пояснениями и документами в банк. В Сбербанке анализ по каждой ситуации проводится индивидуально», – рекомендуют в кредитном учреждении.