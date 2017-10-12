Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:01 9

Экстренная посадка самолета в Благовещенске прошла благополучно

Экстренная посадка самолета в Благовещенске прошла благополучно
Фото: youtube.com

Обновлено: 14:53

В четверг, 12 октября, в благовещенском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Хабаровска в Тынду. Решение о посадке было принято из-за неисправности в системе кондиционирования.

В министерстве транспорта Амурской области пояснили, что посадка самолета авиакомпании «Аврора» прошла благополучно. Специалисты начали осмотр системы кондиционирования. В ближайшее время станет известно, когда самолет сможет вылететь к месту назначения.

18 пассажиров приземлившегося судна останутся в Благовещенске до завтра. Принято решение прислать за ними другой самолет. Людей размещают в гостинице. Также ожидается прилет техников, которые будут устранять неполадки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», самолет, летевший из Хабаровска в Тынду, совершил экстренную посадку в 13:15 12 октября. Экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Благовещенска из-за возникшей неисправности в системе кондиционирования. К месту посадки выехали спасатели и скорая помощь.

Просмотров всего: 1199

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Vadiv

    Vadiv
    1 час назад

    Слава богу, что никто не пострадал!

  • nerv

    nerv
    48 минут назад

    Амур.инфо на фото не тот самолет разместили

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    31 минута назад

    да им плевать что не тот самолет

  • Baska

    Baska
    30 минут назад

    Из Хабаровска в тынду самолеты летают?

  • ay

    ay
    18 минут назад

    Представьте себе.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    16 минут назад

    Это всё Путин, посылает психоволны, аж самолеты падают

  • alex 3

    alex 3
    10 минут назад

    марка авиалайнера?

  • v77

    v77
    6 минут назад

    Куцая новость. Сколько человек летело, марка самолета - в студию! Не поверю, что в Тынде А-319 может взлетать/садиться.

  • alex 3

    alex 3
    38 секунд назад

    по расписанию Яндекса там стоит DeHavilland DHC-8. С винтами.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Пожарные Свободного всю ночь тушили старый барак
Происшествия 4

В соцсетях амурчан пугают, что Сбербанк блокирует счета

Происшествия 1

В благовещенском аэропорту происходит экстренная посадка самолета
Происшествия 2

В Амурской области ищут 11-летнего мальчика