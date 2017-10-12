Экстренная посадка самолета в Благовещенске прошла благополучно

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Обновлено: 14:53



В четверг, 12 октября, в благовещенском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Хабаровска в Тынду. Решение о посадке было принято из-за неисправности в системе кондиционирования.

В министерстве транспорта Амурской области пояснили, что посадка самолета авиакомпании «Аврора» прошла благополучно. Специалисты начали осмотр системы кондиционирования. В ближайшее время станет известно, когда самолет сможет вылететь к месту назначения.

18 пассажиров приземлившегося судна останутся в Благовещенске до завтра. Принято решение прислать за ними другой самолет. Людей размещают в гостинице. Также ожидается прилет техников, которые будут устранять неполадки.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», самолет, летевший из Хабаровска в Тынду, совершил экстренную посадку в 13:15 12 октября. Экипаж принял решение приземлиться в аэропорту Благовещенска из-за возникшей неисправности в системе кондиционирования. К месту посадки выехали спасатели и скорая помощь.