В благовещенском аэропорту происходит экстренная посадка самолета

Фото: avia.pro

В аэропорту Благовещенска в экстренном порядке садится самолет. К месту его посадки выехали службы быстрого реагирования: пожарные, скорая помощь – о чем в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщили читатели. В областном минтрансе информацию подтвердили.

В четверг, 12 октября, при выполнении авиарейса 4611 Хабаровск – Тында компании «Аврора» возникла неисправность в работе системы кондиционирования. Экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Благовещенска. Самолет в Благовещенске ожидается в 13:15. Все службы аэропорта готовы к его принятию, сообщили в пресс-служба областного министерства транспорта. В областном управлении МЧС добавили, что к месту посадки направлены 26 человек и девять единиц техники.

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#происшествия #транспорт

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Василий Кленин