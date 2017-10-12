Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:09 1

В благовещенском аэропорту происходит экстренная посадка самолета

В благовещенском аэропорту происходит экстренная посадка самолета
Фото: avia.pro

В аэропорту Благовещенска в экстренном порядке садится самолет. К месту его посадки выехали службы быстрого реагирования: пожарные, скорая помощь – о чем в редакцию ИА «Амур.инфо» сообщили читатели. В областном минтрансе информацию подтвердили.

В четверг, 12 октября, при выполнении авиарейса 4611 Хабаровск – Тында компании «Аврора» возникла неисправность в работе системы кондиционирования. Экипаж воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту Благовещенска.

Самолет в Благовещенске ожидается в 13:15. Все службы аэропорта готовы к его принятию, сообщили в пресс-служба областного министерства транспорта. В областном управлении МЧС добавили, что к месту посадки направлены 26 человек и девять единиц техники.

Просмотров всего: 2749

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    Сел?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Пожарные Свободного всю ночь тушили старый барак
Происшествия 4

В соцсетях амурчан пугают, что Сбербанк блокирует счета

Происшествия 8

Экстренная посадка самолета в Благовещенске прошла благополучно
Происшествия 2

В Амурской области ищут 11-летнего мальчика