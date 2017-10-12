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Немного мокрого снега и дождя: прогноз погоды в Амурской области на 13 октября

Немного мокрого снега и дождя: прогноз погоды в Амурской области на 13 октября
Фото: DogCatFan.com

В Амурской области 13 октября ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах выпадут небольшие осадки, днем местами по области пройдут слабые, умеренные осадки – мокрый снег и дождь. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, днем местами усиливаясь до 10 метров в секунду.

Температура ночью по области составит от минус 4 до плюс 1 градуса, местами – минус 7…12. Днем термометры покажут плюс 5…10 градусов, местами по северу – от минус до плюс 2.

В Благовещенске 13 октября ночью будет переменно облачно, без существенных осадков. Западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура составит от нуля до минус 2.

Днем в городе будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Юго-западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 7…9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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