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12октября
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сегодня, 12:14 2

За кражу денег с карты будут лишать свободы сроком до 6 лет

За кражу денег с карты будут лишать свободы сроком до 6 лет
Фото: cheboksary.ru

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Они касаются ужесточения уголовной ответственности за хищение денег с банковского счета или электронных денежных средств. Депутаты предлагают за подобные преступления лишать свободы сроком до 6 лет.

Авторы законопроекта предлагают квалифицировать такие преступления как мошенничество, пишет «Российская газета». Согласно законопроекту, кража с банковского счета или кража электронных денег будет чревата штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Альтернатива – принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет. Такое наказание сейчас предусмотрено для краж, совершенных с незаконным проникновением в жилище и краж в крупном размере.

При этом хищение чужого имущества с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу платежной карты путем обмана работника кредитной или торговой организации может привести к лишению свободы на срок до 3 лет.

«Последние годы мы видим резкое увеличение количества попыток несанкционированного списания средств со счетов граждан. За один год количество этих попыток возросло в три раза и только по прошлому году 2 миллиарда рублей было списано со счетов граждан», – рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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#закон

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    а за то , что пьяным убил человека на дороге и покалечил второго -всего 2.5 поселения (

  • архивная

    архивная
    1 час назад

    Очень правильный законопроект,2 миллиарда украли за год со счетов граждан и всё заставляют открывать карты,переходить на безналичный расчет.Ну посадят одних мошенников,на их место придут сто других.Где гарантированная защита денежных средств на счетах граждан?

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