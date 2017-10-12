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12октября
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В Амурской области ищут 11-летнего мальчика

В Амурской области ищут 11-летнего мальчика

Полицейские в Амурской области разыскивают 11-летнего жителя города Зея. Известно, что мальчик 9 октября ушел из дома и не вернулся. По предварительной информации, его увез на автомобиле мужчина – знакомый семьи.

Как сообщили в амурском управлении МВД, 10 октября мама мальчика написала заявление в полицию о том, что ее ребенок не ночевал дома. Сразу на поиски был поднят весь личный состав полиции города. Ориентировки с фотографией и приметами ребенка разослали во все близлежащие населенные пункты.

В ориентировке указано, что на вид мальчик худощавого телосложения, рост 130 сантиметров. Из особых примет – послеоперационный шрам в нижней части живота слева.

Был одет в вязаную шапку черного цвета, черный тканевый пуховик с капюшоном, белую футболку, черные брюки, темно-синие кроссовки. Может находиться с Иваровским Павлом Александровичем 1979 года рождения. Мужчина родом из Белогорска, имеет инвалидность первой группы.

Позже амурчане, увидевшие ориентировку, сообщили, что похожего мальчика видели в одном из поселков. В настоящее время полицейские устанавливают его точное местонахождение.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Tina22

    Tina22
    1 минута назад

    Какая мутная история, и отчим, и знакомый.

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