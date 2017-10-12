Администрация Зеи: пустых портфелей не было, родители и дети подарками довольны

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Информация о пустых портфелях для первоклассников в Зее не подтвердилась. Представитель областного министерства внутренней и информационной политики поехала в город с проверкой. Родители рассказали Ларисе Плаксиной о том, что в подаренных ранцах были канцтовары.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в редакцию газеты «Зейский вестник» обратились родители первоклассников. Они рассказали, что одним детям в День знаний достались портфели, наполненные школьными принадлежностями, а другим – пустые.

Позже администрация Зеи пояснила, что портфели по акции получили 86 первоклассников. И все они были с канцелярскими товарами. Эту же информацию подтвердили в областном отделении детского фонда: помимо портфелей, для детей собрали и другие необходимые для учебы вещи – всего десять позиций.

Согласно новой информации городских властей, разобраться в ситуации в Зею приехала начальник отдела по работе с органами местного самоуправления министерства внутренней и информационной политики Лариса Плаксина. Она встретилась с родителями детей, которым вручали подарки. В ходе беседы информация о пустых портфелях не подтвердилась. Во всех ранцах лежали канцелярские наборы.

«Родители вспоминали и альбомы, и ручки, и прочие школьные принадлежности, при этом упоминая, что многие дети города с удовольствием носят синие и розовые школьные сумки, а сама акция вызывает только положительные впечатления. Были, в том числе, и слова благодарности от родителей, для кого покупка портфеля стала бы брешью в семейном бюджете, и получить такой подарок в канун Дня знаний действительно было помощью», – сообщает пресс-служба администрации Зеи.