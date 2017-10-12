Амурский фонд выиграл президентский грант на гидрореабилитацию детей-инвалидов

Президентский грант фонд выиграл еще в конце августа, но пока деньги не поступили на счет, эту информацию широкой огласке не предавали. Денег хватит на три месяца работы с 20 маленькими амурчанами. Средства пойдут на зарплату трем тренерам, бухгалтеру, на инвентарь и буклеты.

В конце 2016 года фонд отправил семь амурских тренеров в Екатеринбург на обучение гидрореабилитации детей-инвалидов. После их возвращения и возникла идея подать заявку на грант.

«Пока написали небольшой грант – на занятие для 20 детей. Решили попробовать, посмотреть, потому что это наш первый грант. В дальнейшем планируем двигаться в этом направлении, работать с государственными бассейнами, например, с бассейном "Надежда". Пока у них нет опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на индивидуальной основе, нужно также обучать их тренеров. Поэтому мы пока занимаемся в частном аквапарке. Вообще, там родителям приходится платить за посещение, но по гранту все будет бесплатно. Потом грант закончится, и им опять придется платить, пока мы не найдем спонсора или не выиграем новый грант. А вообще, мы хотим показать госструктурам, что все это возможно и реально», – поделилась президент Амурского общественного благотворительного фонда «Мама» Светлана Саитова.