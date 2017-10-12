В Приамурье горят комбайны (видео)

В среду, 11 октября, в Михайловском районе около 22 часов загорелся комбайн. Происшествие случилось в 10 километрах от села Новочесноково. К тушению привлекали пожарных. Кроме того, в Интернете появилось видео еще одного комбайна, горевшего открытым пламенем. Его авторы утверждают, что эта сельхозмашина из Тамбовского района.

В областном управлении МЧС рассказали, что в Новочесноково к тушению пожара привлекался пожарный пост села – одна единица техники и три человека. Машина пострадала на площади около трех квадратных метров.

При этом комбайн, как видно на кадрах, был охвачен пламенем почти полностью. Он стоял на поле, вокруг ходили люди. Машину тушили из шланга, вероятно, своими силами.

В МЧС информацию о пожаре в Тамбовке не подтвердили, возможно потому, что за помощью к пожарным не обращались.