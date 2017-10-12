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12октября
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В Приамурье горят комбайны (видео)

В Приамурье горят комбайны (видео)

В среду, 11 октября, в Михайловском районе около 22 часов загорелся комбайн. Происшествие случилось в 10 километрах от села Новочесноково. К тушению привлекали пожарных. Кроме того, в Интернете появилось видео еще одного комбайна, горевшего открытым пламенем. Его авторы утверждают, что эта сельхозмашина из Тамбовского района.

В областном управлении МЧС рассказали, что в Новочесноково к тушению пожара привлекался пожарный пост села – одна единица техники и три человека. Машина пострадала на площади около трех квадратных метров.

При этом комбайн, как видно на кадрах, был охвачен пламенем почти полностью. Он стоял на поле, вокруг ходили люди. Машину тушили из шланга, вероятно, своими силами.

В МЧС информацию о пожаре в Тамбовке не подтвердили, возможно потому, что за помощью к пожарным не обращались.

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#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    "Сгорел на работе"

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    огромные затраты для фермеров.

  • Viva

    Viva
    2 часа назад

    Сто пудов месть от местных жителей, фермеры выжали с пастбищь скотину местных жителей, перепахав все вокруг, так ещё и коров и лошадей отстреливают, нечаянно заблудших на их поля... А если корова была одна кормилица в семье...вот и результат.

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