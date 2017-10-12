В Благовещенске водитель проехал перекресток на красный свет (видео)

В объектив видеорегистратора благовещенца попал нарушитель ПДД. Водитель иномарки проехал перекресток Калинина – Тенистая на красный свет. Случилось это утром 11 октября.

На кадрах видно, как «тойота», двигаясь по улице Калинина со стороны микрорайона, подъезжает к стоп-линии перекрестка и останавливается. В это время на светофоре горит красный свет. Но спустя несколько секунд водитель решает больше не ждать разрешающего сигнала и поворачивает налево. Такой маневр автохама обошелся без столкновений и пострадавших.