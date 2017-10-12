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В Благовещенске водитель проехал перекресток на красный свет (видео)

В Благовещенске водитель проехал перекресток на красный свет (видео)

В объектив видеорегистратора благовещенца попал нарушитель ПДД. Водитель иномарки проехал перекресток Калинина – Тенистая на красный свет. Случилось это утром 11 октября.

На кадрах видно, как «тойота», двигаясь по улице Калинина со стороны микрорайона, подъезжает к стоп-линии перекрестка и останавливается. В это время на светофоре горит красный свет. Но спустя несколько секунд водитель решает больше не ждать разрешающего сигнала и поворачивает налево. Такой маневр автохама обошелся без столкновений и пострадавших.

Просмотров всего: 2572

#происшествия #транспорт #автохам

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Luna_v_sapogah

    Luna_v_sapogah
    4 часа назад

    Такое на каждом перекрестке можно наблюдать

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Тоже мне новость, меня чуть не сбили возле гор администрации на пешеходном переходе, когда зеленый для меня горел.

  • Маша64

    Маша64
    3 часа назад

    Хосподя, да это не новость, у нас на перекрестке Лазо-Горького это нормально, несколько раз перед самым носом пролетали машины, когда горел зеленый свет. У нас это нормально в городе, столько хамов развелось, только и крути головой в разные стороны.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    Уже обыденное явление. А все потому что наши доблестные сотрудники ГИБДД непонятно чем занимаются.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Gangstarr

    Уже обыденное явление. А все потому что наши доблестные сотрудники ГИБДД непонятно чем занимаются.



    Да вроде стояли возле областной днем. Возле орущих машин кальянщиков и девочек на багажнике))) замечены не были.

  • Сосед1

    Сосед1
    3 часа назад

    Прям супер новость! Новость бьет все рекорды по тиражу! а давайте писать кого и где собачка облаяла? или где кошки спят? Во наполнение новостей будет! )))

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    vertex
    Gangstarr

    Уже обыденное явление. А все потому что наши доблестные сотрудники ГИБДД непонятно чем занимаются.



    Да вроде стояли возле областной днем. Возле орущих машин кальянщиков и девочек на багажнике))) замечены не были.


    Вот именно что стоят, а должны работать. За то если кто сверху приезжает, то по всему городу на каждом перекрестке стоят.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    просто ошибся человек, хорошо что без аварии

  • ХЗ

    ХЗ
    3 часа назад

    А желтый это разве разрешающий сигнал?? Конечно для русских д....бов он разрешающий.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Gangstarr

    vertex

    Gangstarr

    Уже обыденное явление. А все потому что наши доблестные сотрудники ГИБДД непонятно чем занимаются.



    Да вроде стояли возле областной днем. Возле орущих машин кальянщиков и девочек на багажнике))) замечены не были.



    Вот именно что стоят, а должны работать. За то если кто сверху приезжает, то по всему городу на каждом перекрестке стоят.


    Даже жалко было красивую женщину - майоршу на длинных каблуках, черные туфли, выгнали на Новотройку, хорошо возле остановки, там лавочка была. Когда ВВП приезжал, а пацаны сержанты вообще на могилке разбившегося водителя (там столик был) обедали, с собой термоса взяли. Через каждые сто метров стояли, офигеть.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    ХЗ

    А желтый это разве разрешающий сигнал?? Конечно для русских д....бов он разрешающий.



    Для россеян. Русских отменили.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    vertex
    Gangstarr

    vertex

    Gangstarr

    Уже обыденное явление. А все потому что наши доблестные сотрудники ГИБДД непонятно чем занимаются.



    Да вроде стояли возле областной днем. Возле орущих машин кальянщиков и девочек на багажнике))) замечены не были.



    Вот именно что стоят, а должны работать. За то если кто сверху приезжает, то по всему городу на каждом перекрестке стоят.


    Даже жалко было красивую женщину - майоршу на длинных каблуках, черные туфли, выгнали на Новотройку, хорошо возле остановки, там лавочка была. Когда ВВП приезжал, а пацаны сержанты вообще на могилке разбившегося водителя (там столик был) обедали, с собой термоса взяли. Через каждые сто метров стояли, офигеть.


    Было бы круто увидеть как та майорша по городу бы работала. А то сидят крысы в ГИБДД своем. И тупят, на 20 работников 1 адекватный.

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    Daniel TvТак они на желтый проехали. Обратите внимание на пешеходный светофор - пешеходный зеленый гаснет, только когда загорается желтый на основном. Они в этот момент и проехали.


    Судя по всему ролик с конца смотрели.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Gangstarr

    vertex

    Gangstarr

    vertex

    Gangstarr

    Уже обыденное явление. А все потому что наши доблестные сотрудники ГИБДД непонятно чем занимаются.



    Да вроде стояли возле областной днем. Возле орущих машин кальянщиков и девочек на багажнике))) замечены не были.



    Вот именно что стоят, а должны работать. За то если кто сверху приезжает, то по всему городу на каждом перекрестке стоят.


    Даже жалко было красивую женщину - майоршу на длинных каблуках, черные туфли, выгнали на Новотройку, хорошо возле остановки, там лавочка была. Когда ВВП приезжал, а пацаны сержанты вообще на могилке разбившегося водителя (там столик был) обедали, с собой термоса взяли. Через каждые сто метров стояли, офигеть.



    Было бы круто увидеть как та майорша по городу бы работала. А то сидят крысы в ГИБДД своем. И тупят, на 20 работников 1 адекватный.


    Майорша была, кстати очень красивой и стройной, как модель длинноногая. Нельзя ее в город работать ставить.

  • stil

    stil
    1 час назад

    Я вчера дорогу переходил не по пешеходным переходам. А новости на первой полосе не вижу.

  • karlik nos

    karlik nos
    28 минут назад

    нормально,у водилы права международные,в Китае можно на красный поворачивать направо,если ты не создаешь помехи тем кто едет на зелёный ...

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