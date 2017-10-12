Власти Белогорска помогут многодетным предпринимателям города

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Белогорск принял нестандартное решение в части поддержки отдельных категорий граждан. Адресную поддержку за счет местного бюджета Станислав Мелюков поручил оказать многодетным предпринимателям.

Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил изменить нормативный документ «Об адресной поддержке граждан за счет средств местного бюджета», направленный на оказание помощи в улучшении жилищных условий многодетным предпринимателям города.

Идею дополнить документ новым разделом регламентирующим, в том числе, порядок выплат белогорцам, находящимся в неординарной жизненной ситуации, семьям города, родившим двойни и тройни, глава озвучил на личном приеме. К нему обратился предприниматель Белогорска, воспитывающий четырех несовершеннолетних детей. Семья нуждается в улучшении жилищных условий.

Планируется, что с 2018 года предпринимателям, проживающим на территории Белогорска, имеющим четверых и более детей (как минимум трое из которых несовершеннолетние), муниципалитет будет оказывать помощь в улучшении жилищных условий. Размер субсидии на строительство дома или приобретение квартиры может составлять до 3 миллионов рублей.

Решение о внесении изменений в положение «Об адресной поддержке граждан за счет средств местного бюджета» должны принять депутаты горсовета. Случаи по оказанию помощи белогорцам из городского бюджета рассматриваются депутатами на основе личных убеждений и принимаются большинством голосов.

Первое подобное решение в Белогорске принято в апреле текущего года. Депутаты горсовета первыми в России согласовали помощь из городского бюджета тогда, когда оснований по действующему законодательству для этого нет. Депутатский корпус выделил средства матери-одиночке, воспитывающей 14-летнюю дочь-инвалида с тяжелым поражением нервной системы – ДЦП.