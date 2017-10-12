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12октября
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Власти Белогорска помогут многодетным предпринимателям города

Власти Белогорска помогут многодетным предпринимателям города
Фото: www.k-istine.ru

Белогорск принял нестандартное решение в части поддержки отдельных категорий граждан. Адресную поддержку за счет местного бюджета Станислав Мелюков поручил оказать многодетным предпринимателям.

Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил изменить нормативный документ «Об адресной поддержке граждан за счет средств местного бюджета», направленный на оказание помощи в улучшении жилищных условий многодетным предпринимателям города.

Идею дополнить документ новым разделом регламентирующим, в том числе, порядок выплат белогорцам, находящимся в неординарной жизненной ситуации, семьям города, родившим двойни и тройни, глава озвучил на личном приеме. К нему обратился предприниматель Белогорска, воспитывающий четырех несовершеннолетних детей. Семья нуждается в улучшении жилищных условий.

Планируется, что с 2018 года предпринимателям, проживающим на территории Белогорска, имеющим четверых и более детей (как минимум трое из которых несовершеннолетние), муниципалитет будет оказывать помощь в улучшении жилищных условий. Размер субсидии на строительство дома или приобретение квартиры может составлять до 3 миллионов рублей.

Решение о внесении изменений в положение «Об адресной поддержке граждан за счет средств местного бюджета» должны принять депутаты горсовета. Случаи по оказанию помощи белогорцам из городского бюджета рассматриваются депутатами на основе личных убеждений и принимаются большинством голосов.

Первое подобное решение в Белогорске принято в апреле текущего года. Депутаты горсовета первыми в России согласовали помощь из городского бюджета тогда, когда оснований по действующему законодательству для этого нет. Депутатский корпус выделил средства матери-одиночке, воспитывающей 14-летнюю дочь-инвалида с тяжелым поражением нервной системы – ДЦП.

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#Белогорск #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    А кто у нас многодетные? Алкаши? Но этим помощь не дадут, хотя детки эти с рождения можно сказать пропащие, хоть и ни в чём не виноваты. Но я не о них. Все знают, кто у нас многодетные. Им вера не позволяет регулировать количество детей. А сами бизнесмены сидят возле мясного ларька, и целыми днями играют в карты, жёны тоже не работают. Работают наёмные работники в многочисленных кафе и закусочных. А вам, гражданин глава, помощь не нужна, вы же тоже многодетный, можете себе позволить ,не по вере, ваша позволяет всё, а по достатку?

  • ПетровiЧ

    ПетровiЧ
    4 часа назад

    Всех под одну гребёнку? Да конечно, шары зальют и плодятся, самый простой вариант. Но есть и исключения из ваших правил, и таких исключений не малый процент. Сколько рожать и чем руководствоваться это не вам судить.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    вообще совести нет

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    3 часа назад

    Алиса65

    А кто у нас многодетные? Алкаши? Но этим помощь не дадут, хотя детки эти с рождения можно сказать пропащие, хоть и ни в чём не виноваты. Но я не о них. Все знают, кто у нас многодетные. Им вера не позволяет регулировать количество детей. А сами бизнесмены сидят возле мясного ларька, и целыми днями играют в карты, жёны тоже не работают. Работают наёмные работники в многочисленных кафе и закусочных. А вам, гражданин глава, помощь не нужна, вы же тоже многодетный, можете себе позволить ,не по вере, ваша позволяет всё, а по достатку?



    Алиса, вы нормальная вообще?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    3 часа назад

    тоже из БелогорскаАлиса, вы нормальная вообще?


    Да не парься.

    Это просто местная вздорная бабуля с горы, которую хлебом не корми, дай лишь поныть всякую ахинею. Субъективности от нее - полный ноль.

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