Велосипедист, попавший в ДТП в Усть-Ивановке, скончался

В областном управлении ГИБДД подтвердили информацию о столкновении мотоциклиста и велосипедиста в районе села Усть-Ивановка Благовещенского района. В результате ДТП один из его участников погиб.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария случилась 4 октября. Недалеко от села столкнулись мотоциклист и велосипедист. Оба получили серьезные травмы. Момент аварии попал в кадр видеорегистратора автомобиля, оказавшегося неподалеку. Мотоциклист ехал по проезжей части и столкнулся с велосипедистом, который пересекал дорогу. После удара оба участника оказались на земле и не вставали.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, оба участника столкновения получили травмы и были доставлены в больницу. Там, через некоторое время велосипедист скончался.