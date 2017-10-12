Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12октября
Предыдущая новость
сегодня, 09:41 0

Велосипедист, попавший в ДТП в Усть-Ивановке, скончался

Велосипедист, попавший в ДТП в Усть-Ивановке, скончался

В областном управлении ГИБДД подтвердили информацию о столкновении мотоциклиста и велосипедиста в районе села Усть-Ивановка Благовещенского района. В результате ДТП один из его участников погиб.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария случилась 4 октября. Недалеко от села столкнулись мотоциклист и велосипедист. Оба получили серьезные травмы. Момент аварии попал в кадр видеорегистратора автомобиля, оказавшегося неподалеку. Мотоциклист ехал по проезжей части и столкнулся с велосипедистом, который пересекал дорогу. После удара оба участника оказались на земле и не вставали.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, оба участника столкновения получили травмы и были доставлены в больницу. Там, через некоторое время велосипедист скончался.

Просмотров всего: 60

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 5

Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси внесли в Госдуму

сегодня, 08:01
Общество 1

Серьезное ДТП возле Усть-Ивановки: столкнулись велосипедист и мотоциклист (видео)
Общество 1

Из-за учений в Хэйхэ изменится расписание теплоходов через Амур

вчера, 20:24
Происшествия 1

В Февральске загорелась трансформаторная подстанция

вчера, 20:12