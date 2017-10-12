На космодром Восточный прибыл космический аппарат «Метеор-М»

11 октября в аэропорт Благовещенска прибыл космический аппарат «Метеор-М» № 2-1, а также оборудование для его сборки и испытаний. В этот же день космический груз увезли на космодром Восточный, где специалисты подготовили все необходимое технологическое оборудование к его приему. «Метеор-М» – это основная полезная нагрузка для второго запуска с Восточного.

Разработчиком и изготовителем космического аппарата «Метеор-М» № 2-1 является корпорация «ВНИИЭМ». «Метеор-М» № 2-1 – это спутник гидрометеорологического обеспечения, предназначенный для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова в разных диапазонах.

Также с его помощью специалисты получают данные для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности, радиолокационные изображения земной поверхности, данные о распределении озона в атмосфере и его общего содержания, информацию о гелиогеофизической обстановке в околоземном космическом пространстве, данные о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере. Также космический аппарат используют для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля-атмосфера».

Ранее для проведения второго пуска на космодром Восточный прибыл разгонный блок «Фрегат», попутная полезная нагрузка – космический аппарат «Бауманец-2». Специалисты ракетно-космической отрасли уже приступили к предпусковым работам в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов: «Фрегат» проходит пневмовакуумные испытания.

В ближайшее время на Восточном ожидают прибытия нескольких наноспутников российских и иностранных заказчиков, составляющих попутную полезную нагрузку (LEO Vantage, AISSat-3, IDEA, «SEAM») и состава с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б», который 6 октября был отправлен из РКЦ «Прогресс».

Второй пуск с космодрома Восточный запланирован на ноябрь 2017 года. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-1 и несколько малых космических аппаратов.

Старт ракеты с российскими спутниками ДЗЗ и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 3 и № 4 планируется в декабре 2017 года. Это будет третий пуск с нового гражданского космодрома современной России.

Первый пуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года, сообщает ЦЭНКИ.