Местами небольшой дождь: прогноз погоды в Амурской области на 12 октября

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В Амурской области 12 октября установится переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер выберет западное, юго-западное направление, на севере области – северо-западное. Его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Термометры покажут в центральных и южных районах плюс 5…10 градусов, по северу – плюс 3..8 градусов, местами около нуля.

В Благовещенске рано утром за окном был минус 1 градус, северо-западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, без осадков. Западный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура составит плюс 7…9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.