Хоккеисты и футболисты выйдут на поле в валенках: обзор прессы

Фото: veved.ru

Где немцы стали этническим меньшинством; сколько миллионов российских автомобилистов ездят без полиса ОСАГО; почему китаянок не выпускали из Южной Кореи – об этом в обзоре прессы рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Российской газете» сегодня разъясняется, какие справки нужно собрать тем, кто является тайным осведомителем, для того, чтобы получить прибавку к пенсии. Неофициально таких сотрудников спецслужб называют по-разному: информаторы, осведомители и прочее – все знают. А в проекте приказа МВД о пенсии поставщикам информации используется термин «конфиденты». Так что, прочтите, озаботьтесь. Материал называется «Секретный стаж».

Также в номере

Еще в газете пишут о том, что во Франкфурте-на-Майне, – одном из крупнейших городов Германии, немцы стали этническим меньшинством. А в большинстве – выходцы из Азии и Африки. В издании отмечается печальная тенденция: во многих городах Европы появились «мигрантские» кварталы, неподконтрольные полиции.

И в уверенности, что вы не пропустите интервью с Дмитрием Хворостовским, обозреватель отмечает еще небольшую заметку о том, что в Екатеринбурге через месяц пройдет необычный матч: игроки выйдут на поле в валенках и проведут уникальный благотворительный матч.

Не пропусти

«Аргументы неделi» рассказали о том, что по дорогам России передвигаются 6 миллионов автомобилистов, не имеющих полис ОСАГО. Еще около 1 миллиона пользуются поддельными бланками.

Отмечается, что страховщики жалуются на серьезные убытки. Подчеркивается также, что если средняя стоимость ОСАГО составляет 6 тысяч рублей, то страховые компании недополучают премий в размере более 10 миллиардов рублей. По логике публикации выходит замкнутый круг: если увеличить стоимость ОСАГО, то приобретателей страховки станет еще меньше. А если уменьшить – то для страховых компаний теряется смысл страховки…

Полный абзац

«Комсомольская правда» рассказала о трёх гражданках Китая, застрявших в аэропорту Южной Кореи после того, как сделали пластические операции на лице.

Девушкам заявили, что их фотографии в паспортах не соответствуют действительности. Жительницы Поднебесной настолько сильно изменили свою внешность (как они считают, в лучшую сторону), что погранконтроль усомнился в том, что они – это они.

Очень интересно

С учетом пусть относительного, но всё же дефицита куриного мяса на городских прилавках, думаю, вам будет интересно прочесть в «Амурской правде» материал, написанный Яной Колода – он посвящен тому, что Николаевская птицефабрика готова накормить курицей всё Приамурье.

А еще обратите внимание на интервью Яны Дёровой с филологом Ниной Архиповой о быте староверов, о том, что они не знают светских праздников, не учатся в школе, не едят шоколада, и, вообще, им чужда мирская суета. Практически не исследуемая в СМИ тема, интересно. Прочтите.

На посошок

Еще главная газета области рассказывает о том, что для некоторых амурчан новогодняя ночь может стать и первой брачной ночью: в год 100-летия амурского управления ЗАГС дворец бракосочетания в Благовещенске будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Получается, после обращения к россиянам первых лиц страны и области люди будут кричать: «Горько!»

На том и прощаюсь.