Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси внесли в Госдуму

«Для усиления защищенности наших граждан… необходимо на законодательном уровне ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками легкового такси», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Автор предлагает законодательно регламентировать также действия агрегаторов и таксопарков, а также отдельных водителей. По мнению автора законопроекта, это позволит определить, «кто из субъектов предпринимательства и за какие действия несет ответственность в случае совершения правонарушения».

Тестировать программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей уже начал сервис «Яндекс.Такси». Программа пока стартовала только в 11 регионах России, где работает сервис. Сстрахование действует на всем протяжении поездки, если ее маршрут начинается в Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, в Татарстане и Чувашии. В компании отметили, что к росту тарифов на поездки или комиссии для водителей, это не приведет.