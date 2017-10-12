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12октября
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сегодня, 08:01 5

Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси внесли в Госдуму

Такси сегодня остается единственным видом транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Законопроект об обязательном страховании пассажиров перевозчиками такси внесли в Госдуму, сообщают РИА Новости.

«Для усиления защищенности наших граждан… необходимо на законодательном уровне ввести обязательное страхование пассажиров перевозчиками легкового такси», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Автор предлагает законодательно регламентировать также действия агрегаторов и таксопарков, а также отдельных водителей. По мнению автора законопроекта, это позволит определить, «кто из субъектов предпринимательства и за какие действия несет ответственность в случае совершения правонарушения».

Тестировать программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей уже начал сервис «Яндекс.Такси». Программа пока стартовала только в 11 регионах России, где работает сервис. Сстрахование действует на всем протяжении поездки, если ее маршрут начинается в Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, в Татарстане и Чувашии. В компании отметили, что к росту тарифов на поездки или комиссии для водителей, это не приведет.

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#транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    То есть ждем понижения цены проезда на такси?

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    Депутат от ЛДПР Сергей Жигарев ...мдя ...

    А можно ещо поситителей кафе страховать ... за причинение вреда от отравления. Даешь больше страховок!

  • Герцен

    Герцен
    44 минуты назад

    Че не так все правильно

    Пострадаешь от нищеброда какого нибудь и хрен денег с него получишь

    А так...хоть со страховой выдернешь

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    18 минут назад

    Законопроект дно. Если сейчас проезд 70р то со страховкой он во сколько раз подскочить? В два? Так такси вообще пользоваться перестанут. Отстань от бизнеса, Сергей Жигарев

  • Vlad2

    Vlad2
    13 минут назад

    А провожающих в последний путь родственника, едущих в катафалке и в сопровождающих автобусах будут страховать? Дневной объем перевозок в России по этому поводу довольно приличный, неплохие бабки проходят мимо страховщиков. Надо бы Трушу это дело взять на заметку

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