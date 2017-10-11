Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость
сегодня, 21:57 0

Серьезное ДТП возле Усть-Ивановки: столкнулись велосипедист и мотоциклист (видео)

Серьезное ДТП возле Усть-Ивановки: столкнулись велосипедист и мотоциклист (видео)

В районе Усть-Ивановки произошло серьезное ДТП. Случилось оно еще 4 октября, но информация о нем появилась только сейчас. Недалеко от села столкнулись мотоциклист и велосипедист. Оба получили серьезные травмы.

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора автомобиля, водитель и пассажир которого стали свидетелями ДТП. На кадрах видно, что мотоциклист едет по проезжей части в прямом направлении, в этот момент с обочины на дорогу выезжает велосипедист. Удар получился жестким. И мотоциклист, и велосипедист, со слов очевидцев, серьезно пострадали.

По неподтвержденной пока информации, велосипедист спустя пару дней после аварии скончался. В амурской Госавтоинспекции тем временем сообщили, что комментарии по ДТП дадут утром 12 октября. В данный момент официальной информации по поводу случившегося нет.

Просмотров всего: 312

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Из-за учений в Хэйхэ изменится расписание теплоходов через Амур

сегодня, 20:24
Происшествия

В Февральске загорелась трансформаторная подстанция

сегодня, 20:12
Власть 6

Госдума увеличила размер штрафа за непропуск пешеходов
Происшествия 1

В Благовещенске перекроют часть улицы Лазо