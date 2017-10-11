Серьезное ДТП возле Усть-Ивановки: столкнулись велосипедист и мотоциклист (видео)

В районе Усть-Ивановки произошло серьезное ДТП. Случилось оно еще 4 октября, но информация о нем появилась только сейчас. Недалеко от села столкнулись мотоциклист и велосипедист. Оба получили серьезные травмы.

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора автомобиля, водитель и пассажир которого стали свидетелями ДТП. На кадрах видно, что мотоциклист едет по проезжей части в прямом направлении, в этот момент с обочины на дорогу выезжает велосипедист. Удар получился жестким. И мотоциклист, и велосипедист, со слов очевидцев, серьезно пострадали.

По неподтвержденной пока информации, велосипедист спустя пару дней после аварии скончался. В амурской Госавтоинспекции тем временем сообщили, что комментарии по ДТП дадут утром 12 октября. В данный момент официальной информации по поводу случившегося нет.