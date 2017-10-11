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11октября
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Из-за учений в Хэйхэ изменится расписание теплоходов через Амур

12 октября изменится расписание теплоходов, курсирующих из Благовещенска в Китай. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, на полчаса сдвинется отправка утреннего рейса. 12 октября изменится расписание теплоходов, курсирующих из Благовещенска в Китай. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, на полчаса сдвинется отправка утреннего рейса.

Первый российский теплоход в этот день отправится в Хэйхэ из Благовещенска в 09:30, а не в 9:00 как обычно. Это связано с проведением китайской стороной учений на пункте пропуска Хэйхэ.

Движение последующих теплоходов будет осуществляться без изменения, в рамках утвержденного расписания.

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#Китай #транспорт #учения

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