Из-за учений в Хэйхэ изменится расписание теплоходов через Амур

12 октября изменится расписание теплоходов, курсирующих из Благовещенска в Китай. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, на полчаса сдвинется отправка утреннего рейса. 12 октября изменится расписание теплоходов, курсирующих из Благовещенска в Китай. По информации министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, на полчаса сдвинется отправка утреннего рейса.

Первый российский теплоход в этот день отправится в Хэйхэ из Благовещенска в 09:30, а не в 9:00 как обычно. Это связано с проведением китайской стороной учений на пункте пропуска Хэйхэ.

Движение последующих теплоходов будет осуществляться без изменения, в рамках утвержденного расписания.