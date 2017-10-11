В Февральске загорелась трансформаторная подстанция

В поселке городского типа Февральск 11 октября произошло возгорание в трансформаторной подстанции. На место выезжали огнеборцы пожарно-спасательной части № 54 в составе пяти человек и одной единицы техники. На момент прибытия подразделений из подстанции шел густой дым.

В течение четырех минут пожарные открытое горение ликвидировали. В результате подстанцию удалось отстоять, огнем поврежден один квадратный метр строения. Причины и виновник устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL