Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: современные потребители и история банковского дела

В четверг, 12 октября, утром в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает начальник отдела по защите прав потребителей управления потребительского рынка администрации Благовещенска Елена Мостовая. Тема беседы: «Потребитель сегодня – жертва или агрессор?». Ведущие – Нино Кохреидзе и Алексей Воскобойников.

В дневном эфире выйдет очередной выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны». Тема: «История банковского дела». Собеседник Михаила Митрофанова – начальник общего отдела главного управления Центрального банка РФ по Амурской области, краевед Владимир Казнадий. Ведущие дневного разворота – Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру(4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.