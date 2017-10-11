Жители негазифицированного дома в Благовещенске жалуются на постоянный запах газа

Запах газа в доме пугает жильцов общежития по улице Нагорной в Благовещенске. Люди жалуются на то, что характерный резкий запах в помещениях стоит уже две недели. При том, что сам дом не газифицирован. Специальные приборы превышения не зафиксируют. Тем не менее, жители продолжают мучиться от неприятного запаха.

Квартиру по улице Нагорной, 4/2, Елена Кирнос снимает уже три месяца. Последние две недели жить в ней стало невыносимо, признаётся женщина. Неприятный запах, похожий на газ, мучает жильцов и днём и ночью. Хотя в квартире нет ни газовой плиты, ни баллона с этим летучим веществом.

«У меня электроплита. МЧС к нам приезжали, поздно уже – в 12 часов ночи. И газовики на следующий день приезжали тоже. Они не могут понять, что это за запах, и приборы не показывают. А у нас всё равно запах газа стоит», – поделилась жительница дома по адресу: улица Нагорная, 4/2, Елена Кирнос.

Запах газа стоит и в других 60 квартирах этого дома. При том, что он не газифицирован, и люди пользуются здесь электроплитами. Тем не менее запах газа дошёл уже и до пятого этажа и распространился на весь подъезд, жалуются жители.

«В субботу мы с дочерью приехали к маме в гости. Я открыла дверь подъездную и меня очень удивило, что здесь меня сразило запахом газа», – сказала благовещенка Алеся Никонова.

Источник неприятного запаха оказался в подвале. Спускаясь вниз, он становится всё сильнее, отмечают жильцы. Но и здесь специалисты и их приборы газ «не учуяли». Да и причину неприятного запаха так и не нашли. А вот жители считают, что виной всему яма, которая находится в подвале.

«Раньше здесь был спортзал, боксом здесь занимались, была душевая. После них яма и осталась. Не знаю, что там. Там все забросано, все закидано. Приезжали с управляйки сантехники, сказали, что всё заделали, но всё равно запах продолжает идти», – отметила жительница дома по адресу: улица Нагорная, 4/2, Галина Павленко.

В управляющей компании журналистам рассказали, что на место выезжали специалисты и выяснили, что неприятный запах идёт из канализационных отверстий. Они же попытались исправить ситуацию и перекрыли канализационные трубы. Почему запах газа возобновился, в управляющей компании пока объяснить не могут. К ним уже поступила повторная заявка от жильцов, и специалисты планируют повторно разобраться в проблеме.