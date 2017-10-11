Свободненские юные хоккеисты прошли в финал турнира «Добрый лед»

Детская команда «Союз» из Свободного стала лучшей на втором межрегиональном этапе Кубка «Добрый лед». Благодаря этому амурчане примут участие в финале турнира в Сочи. Соревнования прошли в поселке Ванино Хабаровского края с участием команд Дальнего Востока.

Свободненский «Союз» разделил первое место с хабаровской сборной «Амурские тигры». Они представят Дальний Восток в финале Кубка, который состоится в Сочи в декабре 2017 года.

Детский хоккейный Кубок «Добрый лед» разыгрывается между спортсменами 11-12 лет в трех федеральных округах: Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном.

В прошлом году путевки на финал от ДФО завоевали хабаровчане и приморцы, но в этом году представитель Амурской области был намного сильнее соперников. Состав «Союза» был усилен несколькими игроками из амурских команд «Форвард» и «Амурские рыси».