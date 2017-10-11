«Заклятье. Наши дни», «Салют-7», «Сделано в Америке»: кинопремьеры недели

Фото: Кинопортал Фильм.ру

Эта неделя принесет благовещенцам пять кинопремьер. В местных кинотеатрах покажут фильм ужасов «Заклятье. Наши дни», мультфильм «My Little Pony в кино», российский драматический фильм «Салют-7», боевик «Сделано в Америке» и триллер «На глубине 6 футов». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Заклятье. Наши дни

Фильм, основанный на реальных событиях, от продюсеров «Проклятие Аннабель» и «Заклятье-2». В 2005 году пять священнослужителей обвинили в убийстве монахини, над которой проводился обряд экзорцизма. Журналистка Николь начала независимое расследование. Но по мере погружения в цепь необъяснимых событий она все больше становилась их неотъемлемой частью и все больше склонялась к тому, что служители культа проиграли сражение с демонической сущностью, а экзорцизм стал орудием демона в его страшном ритуале.

Актеры: Софи Куксон, Корнелиу Улич, Бриттани Эшворт, Мэтью Заяц, Диана Владу. Режиссер: Ксавье Жанс.

Фильм покажут в «Островах» и ДК Профсоюзов.

Салют-7

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь – единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции?

Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.

Актеры: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Виталий Хаев. Режиссер: Клим Шипенко.

Фильм покажут в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова», в АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», «Харбине», ОКЦ.

My Little Pony в кино

Американо-канадский музыкальный фэнтезийный анимационный фильм, основанный на телевизионном мультсериале «Дружба – это чудо», который был разработан в рамках возобновления в 2010 году линии игрушек My Little Pony от Hasbro.

Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии. Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!

Актеры: Тара Стронг, Эшли Болл, Андреа Либман, Табита Сен-Жермен. Режиссер: Джейсон Тиссен.

Мультфильм покажут в ТРЦ «Острова», АОДНТ, ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», «Харбине», ОКЦ.

Сделано в Америке

Кинокартина, основанная на реальных событиях, от режиссера фильмов «Идентификация Борна» и «Миссис и мистер Смит».

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.

Актеры: Том Круз, Донал Глисон, Сара Райт, Джесси Племонс. Режиссер: Даг Лайман.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова», в киноцентре «Благовещенск».

На глубине 6 футов

От создателей фильмов «Область тьмы» и «Need for speed: Жажда скорости». После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать последний спуск и оказывается в смертельной снежной западне…

Актеры: Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Кейл Калли. Режиссер: Скотт Во.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова», киноцентре «Благовещенск».

С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться в разделе «Афиша» на сайте Амур.инфо.