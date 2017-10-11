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11октября
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В Первомайском парке до велодорожки появится лыжня

В Первомайском парке до велодорожки появится лыжня

В Первомайском парке Благовещенска продолжаются подготовительные работы для постройки велосипедной дорожки. Уже установлено ограждение и освещение. Но саму дорожку обустроят в 2018 году. Пока же на этом месте появится лыжня.

Директор спортивного комплекса «Юность» Андрей Мамонтов рассказал, что сейчас ведутся работы по расчистке завалов, валежника. На этом подготовительные работы пока завершатся.

«Но, чтобы место не простаивало, зимой мы здесь организуем лыжню, – добавил Андрей Владимирович. – Если будет снег, будет и лыжня. Здесь можно будет сразу и нормативы ГТО сдавать, чтобы всё было в одном месте».

По его предварительным подсчетам, полный круг на этой лыжне составит 450-500 метров. Хотя маршрут еще будет разрабатываться, возможно, там появятся петли, дополнительные изгибы. Рядом, скорее всего, появится пешеходная трасса – чтобы «скандинавы» и другие лыжню не затаптывали.

Доступ к лыжне будет свободным и бесплатным, уточнил директор «Юности».

В 2018 году продолжатся работы по установке велодорожки. «Надо вернуть парку исконное значение. Ведь именно здесь создавали общество велосипедистов, – добавил Андрей Мамонтов. – Трассу построим с препятствиями: восьмерками, подъемами – чтобы спортсмены могли развивать свои навыки».

Он особо отметил, что при постройке дорожки деревья рубить не будут. «Даже листья сметать не будем, – рассказал Андрей Владимирович. – На подушке из листвы лучше будет снег ложиться, и лыжня будет лучше».

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#спорт #строительство

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