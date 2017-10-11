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11октября
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сегодня, 17:27 0

Госдума увеличила размер штрафа за непропуск пешеходов

Госдума увеличила размер штрафа за непропуск пешеходов

За отказ уступить дорогу пешеходам водителей теперь ждет штраф в 2,5 тысячи рублей. Изменения в третьем чтении приняли депутаты Госдумы, сообщает ТАСС.

Максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам вырос с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Поправки внесли в статью 12.18 Административного кодекса России. Если раньше размер штрафа не варьировался и составлял 1,5 тысячи рублей, то сейчас его будут определять при назначении наказания.

«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2016 года возбуждено 1,8 миллиона дел, в 2015 году – 1,66 миллиона дел, а за аналогичный период 2014 года – 1,64 миллиона дел)», – сказано в пояснительной записке.

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#закон #транспорт

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