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11октября
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сегодня, 16:10 0

В Благовещенске перекроют часть улицы Лазо

В Благовещенске перекроют часть улицы Лазо
Фото: 72.ru

В четверг, 12 октября, на один день перекроют половину проезжей части улицы Лазо. Ограничение движения коснется участка между переулком Советский и улицей Горького. Проезд будет закрыт с 8:00 до 20:00.

Ограничение связано с устройством сетей водоснабжения к административному зданию.

Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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