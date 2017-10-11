В Благовещенске перекроют часть улицы Лазо
В четверг, 12 октября, на один день перекроют половину проезжей части улицы Лазо. Ограничение движения коснется участка между переулком Советский и улицей Горького. Проезд будет закрыт с 8:00 до 20:00.
Ограничение связано с устройством сетей водоснабжения к административному зданию.
Администрация Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.
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