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11октября
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сегодня, 16:03 5

Благовещенцам предлагают пожениться в новогоднюю ночь

Благовещенцам предлагают пожениться в новогоднюю ночь

В честь 100-летия образования амурского управления ЗАГС благовещенцам предлагают зарегистрировать брак в новогоднюю ночь или в юбилей органов записи актов гражданского состояния. День рождения ЗАГС отпразднует 18 декабря.

Юбилей в этом году выпал на понедельник – день, обычно свободный от регистраций. Но в честь знаменательной даты в ЗАГСе решили сделать исключение. Те, кто пожелает заключить брак в праздник, могут подать заявление с середины ноября. Для торжественных регистраций в день 100-летия ЗАГСа изменят традиционные сценарии: возможно, включат те традиции, без которых не обходились свадьбы век назад.

«Мы пересмотрим свои сценарии, включим те моменты, которые использовались сто лет назад при регистрации – это и благословение родителей, и чтение клятвы в присутствии родных и близких, и такая практика, когда отец подводит дочь к будущему мужу и другое. Изучим элементы старинного бракосочетания», – поделилась начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова.

Кроме того, с 28 ноября заявления ждут от тех пар, которые захотят отпраздновать свадьбу 31 декабря. Регистрировать браки в этот день в амурском ЗАГСе будут впервые за все 100 лет.

«Чтобы этот год был еще более запоминающимся для молодежи, мы в этом году будем регистрировать 31 декабря. И, если будут желающие, будем регистрировать не только в течение дня, но даже в новогоднюю ночь. Такой практики у нас никогда не было», – добавила Наталья Томилова.

Пока в здании ЗАГСа продолжается ремонт. На работы уже потратили 2 миллиона 700 тысяч рублей. На эти средства покрасили фасад, отремонтировали парадный вход, заменили на крыльце плитку, полностью отремонтировали тронный зал, комнаты жениха и невесты, кабинет, в котором принимают заявления и холл. Еще в планах – поменять парадную дверь и отремонтировать другие помещения.

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#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад

    Наши родители заключили брак 1 января..



    Несмотря на известную поговорку, дело-то оно хорошее :)



    Надо бы мне жениться 31 декабря

  • Сэр Ёжик

    Сэр Ёжик
    2 часа назад

    Круто!

  • irina

    irina
    1 час назад

    Ух ты в новогоднюю ночь можно!а возьмите меня кто-нибудь замуж..

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    53 минуты назад

    irinaУх ты в новогоднюю ночь можно!а возьмите меня кто-нибудь замуж..


    "хоть за кого" - не предусмотрительно это).

  • irina

    irina
    41 минута назад

    Ой, и правда не предусмотрительно, ну тогда срочно желаю познакомиться с хорошим человек для серзных отношений))))

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