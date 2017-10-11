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11октября
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сегодня, 15:50 0

У символа фестиваля «Детство на Амуре» – вороны – появилась китайская подруга

У символа фестиваля «Детство на Амуре» – вороны – появилась китайская подруга
Фото: управление культуры Благовещенска

У амурского фестиваля-конкурса «Детство на Амуре» изменился логотип. Отражая его международный статус, традиционная пластилиновая ворона нарядилась в сарафан и обзавелась подружкой в национальном китайском наряде.

В 2017 году «Детство на Амуре» пройдёт в Благовещенске в четвёртый раз. География участников значительно расширилась: на фестиваль приезжают юные вокалисты из соседней Китайской Народной Республики. Поэтому появилась потребность обновить логотип. Автор новой версии – дизайнер Городского дома культуры Татьяна Сиренко.

Прообразом поющей вороны на эмблеме благовещенского фестиваля стала пластилиновая ворона из одноимённого мультфильма, песни к которому написал известный детский композитор Григорий Гладков.

На новом логотипе теперь красуются две молодые вороны, одна из которых одета в стилизованный русский наряд с традиционными народными узорами, а вторая – в ципао. О её китайском происхождении говорят также прическа и бумажный веер. Обе вороны держат микрофоны. Запечатлены они на фоне всероссийской эмблемы Года экологии. На разработку концепции, отрисовку деталей дизайнеру понадобилось около месяца.

Для того чтобы охватить все конкурсы фестиваля – а их четыре – создали еще одну версию логотипа, где вороны держат в своих крыльях кисточку и перо, сообщает городское управление культуры.

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#дети #конкурсы

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