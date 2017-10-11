В Тынде ведут борьбу с горожанами, чьи коровы и козы гуляют по улицам

Мэр Тынды дал поручение применить самые жесткие меры ответственности к владельцам сельскохозяйственных животных, свободно перемещающихся по улицам. Проблемы с разгуливающими по городу козами и коровами в Тынде возникают ежегодно. Несмотря на то, что за это владельцев животных привлекают к ответственности, ситуация не улучшается.

По правилам благоустройства, утвержденных решением Тындинской городской Думы в 2013 году, открытое передвижение и выпас сельскохозяйственных животных по территории города запрещены. Их нарушение административно наказуемо. В качестве наказания применяется штраф в размере от 500 до 5 000 рублей для граждан, от 3 000 до 10 000 рублей для должностных лиц (индивидуальных предпринимателей), от 10 000 до 30 000 рублей для юридических лиц.

По информации администрации города, несмотря на факты привлечения к административной ответственности владельцев крупного и мелкого рогатого скота, ситуация не улучшается.

Владельцев устанавливают по номерным биркам, закрепленным в ушах животных. Регистрационные данные находятся в базах районных ветеринарных станций.

Но осенью этого года на территории города обнаружен крупный рогатый скот без регистрационных бирок. Специалисты предполагают, что владельцы этих сельскохозяйственных животных сознательно не регистрируют их, чтобы скрыть свои данные и избежать привлечения к административной ответственности.

Но в соответствии с постановлением правительства Амурской области владельцам крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, необходимо направлять в ветеринарное учреждение заявление о регистрации принадлежащих им животных в течение двух месяцев со дня рождения животного либо в течение трех дней со дня его приобретения или перемены места его нахождения.

Ответственность за нарушение сроков регистрации сельскохозяйственных животных предусмотрена областным законом, в качестве наказания – штраф в размере от 500 до 2 000 рублей.

В ближайшее время по поручению мэра города административной комиссией совместно с районной станцией по борьбе с болезнями животных по Тындинскому и Сковородинскому районам будут приняты меры по установлению владельцев незарегистрированных коров и привлечению к установленной законом ответственности за нарушение правил регистрации и выпаса сельскохозяйственных животных.