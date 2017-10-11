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11октября
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сегодня, 15:06 1

Прокуратура обязала мэрию Благовещенска установить светофор в районе мебельной фабрики

Прокуратура обязала мэрию Благовещенска установить светофор в районе мебельной фабрики

Прокуратура Благовещенска провела проверку по информации, размещенной на сайте Амур.инфо, о том, что жители района мебельной фабрики жалуются на отсутствие светофора. Сообщалось, что 12 сентября люди вышли на пикет с требованием установить регулировщик.

За то, чтобы на перекрестке улицы Ленина и переулка Пограничный появился светофор, горожане борются уже три года. Им приходится идти наперерез автомобилям, чтобы добраться до местного супермаркета и автобусной остановки. Сначала в поддержку идеи об установке светофора жители собрали около 150 подписей, затем вышли на пикет.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что постановлением администрации Благовещенска от 14 января 2014 года утвержден проект организации дорожного движения дорожно-уличной сети города. Им предусмотрено обустройство светофорным объектом перекрёстка улиц Ленина и переулка Пограничный. Установлено, что светофор на этом перекрестке так и не появился.

По данному факту заместитель прокурора Благовещенска на имя мэра города внес представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности, сообщает прокуратура области.

Между тем, в администрации города пояснили, что установка светофора стоит в плане по программе до 2020 года.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    2 часа назад

    Красавчеги! Еще заставьте их ровно асфальт на дорогах класть, а то амурские волны по всему свежему покрытию

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