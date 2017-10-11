Прокуратура обязала мэрию Благовещенска установить светофор в районе мебельной фабрики

За то, чтобы на перекрестке улицы Ленина и переулка Пограничный появился светофор, горожане борются уже три года. Им приходится идти наперерез автомобилям, чтобы добраться до местного супермаркета и автобусной остановки. Сначала в поддержку идеи об установке светофора жители собрали около 150 подписей, затем вышли на пикет.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что постановлением администрации Благовещенска от 14 января 2014 года утвержден проект организации дорожного движения дорожно-уличной сети города. Им предусмотрено обустройство светофорным объектом перекрёстка улиц Ленина и переулка Пограничный. Установлено, что светофор на этом перекрестке так и не появился.

По данному факту заместитель прокурора Благовещенска на имя мэра города внес представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности, сообщает прокуратура области.

Между тем, в администрации города пояснили, что установка светофора стоит в плане по программе до 2020 года.