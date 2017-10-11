В Амурской области завершился пожароопасный сезон

9 октября в Приамурье состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На нем приняли решение с 10 октября отменить в Приамурье особый противопожарный режим. Сделать это позволила прохладная погода, установившаяся на территории области.

Также в Приамурье закрыт пожароопасный сезон 2017 года.

С 10 октября в Амурской области начались профилактические мероприятия по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года. На территориях 20 муниципальных образований организована работа по профилактическому выжиганию сухой травянистой растительности. Для этого приняты необходимые нормативно-правовые акты, созданы финансовые и материальные резервы как на областном, так и на муниципальных уровнях.

В настоящий момент в профилактических отжигах задействовано 755 человек, в том числе работники лесной охраны, государственной и федеральной противопожарных служб, Амурской авиабазы, службы спасения и привлеченное население.

Такие меры, направленные на защиту населенных пунктов от пожаров, проводятся на территории муниципалитетов ежегодно – весной и осенью. Их главная задача – очистить от сухой растительности территории, наиболее подверженные возникновению природных пожаров, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.