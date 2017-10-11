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11октября
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В Приамурье начали обучать будущих кинологов

В Приамурье начали обучать будущих кинологов

В Благовещенске появилась возможность получить специальность кинолога. 25 студентов обучают на базе аграрного колледжа. Получить навыки дрессировки ребятам помогают собаки из приюта для животных.

Специальность «Кинология» в аграрном колледже ввели впервые. Уход и содержание питомцев, различные виды дрессировки, основы груминга, ветеринарии, экстерьер и даже анатомия – это лишь малая часть тех дисциплин, которым обучают студентов.

Чтобы молодой собаке или щенку объяснить, что она должна что-то или кого-то кусать, ее нужно вернуть к истокам и напомнить, что в генетической памяти она несет в себе ген охотника. При помощи кусочка кожи занятие превращается в охоту.

На базе 11-ти классов набрали 14 студентов, на базе 9-ти – еще 11. Максимальный срок обучения – 3 года 6 месяцев, одиннадцатиклассники заканчивают на год раньше. Стоимость обучения за один год составляет 42 тысячи рублей. На следующий год планируют ввести дисциплину по розыскной службе. Как сообщили в колледже, таких специалистов в области не хватает.

Полученные знания студенты применяют на практических занятиях. Пока здесь всего лишь две собаки – они нарасхват. Собак берут на тренировки из приюта «Остров спасения», различных клубов, некоторые привозят своих питомцев. Зимой тренировки будут проходить в спортивном зале.

«Сейчас у них идет уход и содержание собак. На лекции мы разбирали инвентарь для собак, содержание собак в питомниках. Если мы берем в ведомственные структуры – как организуются питомники, какие условия, какой микроклимат», – рассказал преподаватель Алексей Пискунов.

Кинология – это третья профессия, которую осваивает Юлия Стрелец. Она уже получила специальности бухгалтера и веб-дизайнера. Но решила, что ей больше нравится работа с животными. На занятия студентка приходит со своей собакой – американским стаффордширским терьером Джесси.

«Меня всегда тянуло к животным, я люблю животных. И мне интересно получить именно профессиональные знания. Мне интересна не просто дрессировка, а именно зоопсихология. Я всегда мечтала завести собаку, завела и ни разу в жизни не пожалела. Занималась я с ней сама», – рассказала Юлия Стрелец.

«На учебную, ознакомительную, производственную практику ребят мы будет вывозить в ветклиники, приюты. Это, конечно, творчество, и не каждому оно дано», – считает заместитель директора по учебно-производственной работе Амурского аграрного колледжа Наталья Медведева.

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#животные #образование

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Хорошее начинание! Поддерживаю! Только не надо ля-ля про три года. Достаточно двух месяцев. Это видать, коммерциализация влияет.

  • Герцег

    Герцег
    1 час назад

    paravis

    Хорошее начинание! Поддерживаю! Только не надо ля-ля про три года. Достаточно двух месяцев. Это видать, коммерциализация влияет.



    Согласен

  • Дрын

    Дрын
    31 минута назад

    Радости то сколько для собачатников!

  • Герцег

    Герцег
    18 минут назад

    Какой радости

    Выведены породы собак,у которых инстинктами уже заложены нужные качества

    Я вот когда с батей охотился держал охотничьих (спаниелей)

    Вот их характер это не мое, гиперактивные слишком

    После уже

    собак только на охрану

    Восточно-европейские овчарки идеально плюс тявкалку в дом (это супруга выбирает мелкую)

  • Myxira

    Myxira
    1 минута назад

    paravis

    Хорошее начинание! Поддерживаю! Только не надо ля-ля про три года. Достаточно двух месяцев. Это видать, коммерциализация влияет.



    Так ведь обязательное среднее образование получают по пути со специальностью.

    Племянник после девятого класса как раз 3 года 6 месяцев обучался. Жаль, на тот момент не было данной специальности.

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