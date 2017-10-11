Возможны осадки: прогноз погоды в Амурской области на 12 октября

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12 октября, в четверг, днем местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в отдельных районах опустится туман.

Ветер с северо-запада подует со скоростью до 5 метров в секунду, днем его скорость может увеличиться до 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до минус 1...6. Днем поднимется до +5...+10, местами по северу будет 0...+5 градусов.

В Благовещенске переменно облачно, без осадков. Скорость западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 0...2, днем – +7...+9 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.